Компания "Электромобили Мануфэкчуринг рус" выпустит электрогрузовик в 2022 году

МОСКВА, 18 января./ТАСС/. Компания "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в 2022 году выпустит электрогрузовик EVM PRO полностью российского производства, сообщила пресс-служба компании.

В настоящий момент производитель завершил проектирование завода, на котором будет выполняться сборка и выпуск электрогрузовиков. Планируется, что завод мощностью 1 тыс. единиц в год разместится в Москве.

"Компания ООО "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в 2022 году выпустит первый электрогрузомобиль EVM PRO полностью российского производства. Презентация опытного экземпляра состоится в I квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Параметры электрогрузовика

Отмечается, что электрогрузовик создан в сотрудничестве с концерном УАЗ на базе шасси "УАЗ Профи". Запас хода будущего электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км. Ключевые характеристики электрогрузовика включают российскую силовую установку, бортовую электронику и программное обеспечение собственной разработки, а также автономное отопление кабины водителей и электрокондиционер для летнего периода эксплуатации. Уточняется, что использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды.

Объем инвестиций, требуемый для первого этапа развития, - 1 млрд рублей, это собственные и заемные средства компании.

"В рамках дальнейшей работы над оптимизацией серийного производства планируется создать Центр разработок и инноваций электрического транспорта в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра великого", - добавили в компании.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Минпромторг РФ поступили две заявки на конкурс на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по электромобилям. Заявки подали ООО "Моторинвест" и ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус".