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Прорабатывается возможность закрытия электронного больничного без визита в поликлинику

Прорабатывается возможность закрытия электронного больничного без визита в поликлинику - Чернышенко.

Объем трансграничной онлайн-торговли Хайкоу в январе-ноябре 2021 года достиг $149,3 млн
Объем экспорта составил около $1,51 млрд
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