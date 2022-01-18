Лавров указал главе МИД Германии на контрпродуктивность политизации "Северного потока - 2"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизации проекта "Северный поток - 2".

"Обменялись мнениями по вопросам, связанным с продолжающимся процессом сертификации и предстоящим вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок.

Ситуация вокруг газопровода

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год и пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. По его словам, проект готов, и как только партнеры в Европе примут решение о начале его работы, по трубопроводу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава государства выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.