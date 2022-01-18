Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов снизился на 4,55%, до 3398,23 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:01 мск. Индекс РТС в ходе торгов уменьшился на 5,1%, до 1399,81 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи на 14:55 мск.

В последний раз индекс Мосбиржи находился на уровне ниже 3400 пунктов в марте 2021 года. Индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов впервые с февраля 2021 года.

К 15:26 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 378,43 пункта (-5,11%). Индекс РТС падал на 5,68%, до 1 391,18 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах рос до 76,47 руб. (+0,49%), курс евро находился на уровне 87,09 руб. (+0,3%).