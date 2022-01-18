ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 4,2 млн б/с

Поставки нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2022 году увеличатся на 3 млн б/с. Прогноз остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой.

Так, по итогам 2021 года спрос составил, по оценке ОПЕК, 96,6 млн б/с. В 2022 году спрос, как ожидается, увеличится до 100,8 млн б/с.

ТАСС, 18 января. ОПЕК оставила без изменений прогноз по росту спроса на нефть по итогам 2021 года и в 2022 году на уровне 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) и на 4,2 млн б/с соответственно на фоне умеренного восстановления мировой экономики, следует из январского отчета организации.

Сохранилась неизменной и оценка на 2021 год - увеличение составит 0,7 млн б/с, до 63,6 млн б/с. В 2021 году основной рост добычи пришелся на Канаду, Россию, Китай, США и Гайану. При этом добыча снижалась в Великобритании, Колумбии, Индонезии и Бразилии.

Как ожидается, в 2022 году предложение нефти от стран "не ОПЕК" возрастет на 3 млн б/с, до 66,7 млн б/с. Главными драйверами роста будут США и Россия, а также Бразилия, Канада и Казахстан.

Выполнение Венского соглашения

Страны ОПЕК в декабре 2021 года нарастили добычу нефти на 166 тыс. б/с - до 27,88 млн б/с. При этом условия сделки по сокращению добычи нефти в декабре выполнены на 126% от плана против 122% месяцем ранее.

Так, согласно отчету, в декабре добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производитель нефти в ОПЕК) составила 9,93 млн б/с (рост на 61 тыс. б/с к ноябрю). На 28 тыс. б/с, до 4,27 млн б/с добычу нефти увеличил Ирак, на 85 тыс. б/с, до 1,16 млн б/с - Ангола; на 28 тыс. б/с, до 2,88 млн б/с - ОАЭ. Снижалась добыча нефти у Нигерии - на 43 тыс. б/с, до 1,34 млн б/с, на 84 тыс. б/с, до 1,05 млн б/ с - у Ливии.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов Организации стран - экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В декабре добыча участников сделки составила 23,83 млн б/с против положенной по условиям 24,3 млн б/с. Всего в декабре "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 3 млн б/с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 2,2383 млн б/ с. Таким образом, условия сделки были выполнены на 126% от плана.