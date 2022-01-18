Вход в кабинет на "Госуслугах" с помощью биометрии будет добровольным

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Войти в личный кабинет на портале госуслуг можно будет с помощью данных единой биометрической системы (ЕБС) по желанию гражданина. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко уточнил, что разработан новый фактор аутентификации пользователя портала госуслуг. "Вход в личный кабинет будет осуществляться с помощью данных единой биометрической системы. <…> Использование биометрии при входе на портал добровольное и будет устанавливаться по желанию гражданина", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в Минцифры, никаких ограничений в использовании портала госуслуг в связи с введением биометрии не будет. Все существующие сервисы останутся доступными и тем, кто откажется от сдачи биометрии.

"Биометрия расширяет возможности пользователей госуслуг, но не накладывает никаких ограничений на существующие сервисы. Если студент вуза захочет сдать экзамен удаленно, ему потребуется сдать биометрию - это необходимо для подтверждения личности. При этом у пользователя всегда будет возможность прийти в вуз и сдать экзамен лично. В любом случае останется возможность выбора варианта получения услуги", - уточнил Шадаев.

Он добавил, что сдача биометрии будет необходима для подтверждения личности при оказании ряда услуг, это позволит избежать преступлений при совершении юридически значимых сделок. "Еще раз подчеркну, что все существующие сервисы останутся доступными зарегистрированным пользователям без необходимости сдачи биометрических образцов", - пояснил министр.

Двухфакторная аутентификация

Чернышенко добавил, что сегодня "Госуслуги" - один из самых популярных порталов страны, подтвержденную учетную запись на нем имеют свыше 93 млн человек. Для защиты их данных правительство использует современные технологии, в том числе планируется использование биометрии. "Она позволит не только сделать портал удобнее и расширить количество предоставляемых сервисов, но и повысить безопасность персональных данных россиян. Возможность входа в личный кабинет по биометрии станет доступна в течение полугода", - уточнил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что сейчас пользователи могут защитить аккаунт от кражи с помощью числового SMS-кода. Это называется двухфакторная аутентификация.

"При каждой авторизации на "Госуслугах" пользователи получают одноразовый код на подтвержденный номер мобильного телефона и вводят его на сайте. Эту опцию можно самостоятельно включить в разделе "Безопасность" своего профиля. Пользуются ею немногие. Минцифры планирует сделать опцию SMS-подтверждения авторизации по умолчанию включенной, чтобы повысить безопасность учетных записей. Еще пользователь может включить в профиле опцию контрольного вопроса, ответ на который известен только ему. Это поможет при восстановлении доступа к учетной записи", - сообщил ТАСС замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Для подтверждения входа в аккаунт с помощью одноразового числового кода, Минцифры подготовило поправки в Федеральный закон "О связи". Они предполагают, что все операторы связи будут передавать такие короткие текстовые сообщения незамедлительно. Норма закона уже вступила в силу с 1 января 2022 года.

В Минцифры России также сообщили, что изменения в подзаконные акты, которые регламентируют порядок использования двухфакторной аутентификации, будут в ближайшее время опубликованы для общественного обсуждения. В дальнейшем правительство сформирует список ресурсов, на которых двухфакторная аутентификация будет приоритетной. В перечень войдут сайты, которые требуют дополнительной защиты информации.

О Единой биометрической системе

Единая биометрическая система стала частью инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей информационное взаимодействие различных систем в рамках предоставления государственных услуг, в соответствии с постановлением правительства РФ.

В настоящее время удаленная биометрическая идентификация применяется для получения банковских услуг, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА. Реализована возможность оказания нотариальных услуг с использованием инфраструктуры электронного правительства и Единой биометрической системы.