Госдума одобрила в I чтении запрет рекламы смесей как заменителей грудного молока

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий рекламу адаптивных детских смесей для питания как полноценных заменителей грудного молока. Документ был разработан группой депутатов и сенаторов.

Законопроектом предлагается установить запрет на распространение информации об адаптивных молочных смесях (предлагаемых в качестве заменителей женского молока, предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни) любым способом, в любой форме, в том числе с использованием демонстрации товара, продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, с использованием бонусных товаров, а также путем раздачи образцов и иных способов продвижения объекта рекламирования. Исключение составит распространение такой информации в местах проведения медицинских выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для медицинских работников специализированных печатных изданиях и иной рекламы, потребителями которой являются медицинские работники.

Положения законопроекта не распространяются на правоотношения, возникшие из договоров на производство, размещение и распространение рекламы, заключенных и не исполненных до дня вступления в силу законопроекта. Также законопроектом уточняется, что реклама пищевых продуктов, предназначенных для организации питания детей первого года жизни, должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций со специалистами.

"Данная законодательная инициатива позволит оградить потребителей от недобросовестных маркетинговых практик, связанных с распространением недостоверной информации в процессе использования средств привлечения внимания к использованию смесей для кормления детей возраста от 0 до 12 месяцев, и снизит вероятность принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания", - говорится в пояснительной записке.