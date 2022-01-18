Руководство Би-би-си предупредило о рисках перевода корпорации на коммерческую основу

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Руководство британской вещательной корпорации Би-би-си считает, что перевод ее деятельности исключительно на коммерческую основу не позволит ей служить всему британскому обществу, как происходит сейчас. Об этом Тим Дэйви, генеральный директор новостной корпорации, отмечающей в этом году столетие с момента основания, заявил во вторник в эфире радио Би-би-си.

"Оно служит всему британскому обществу. В основе нынешней дискуссии лежит принцип универсальности. Люди задаются вопросом, можно ли действовать на коммерческой основе? Конечно, можно действовать на коммерческой основе, но это не будет тем, чем является сегодня", - сказал Дэйви.

"Как только вы пытаетесь внедрить подписку и коммерческий подход, а, поверьте мне, я руководил коммерческой компанией, то ситуация совершенно меняется, потому что внезапно вы начинаете делать вещи, чтобы получать прибыль, и вы совершаете поворот в сторону определенной аудитории", - сказал Дэйви, который перешел в новостную корпорацию в 2005 году из американской компании PepsiCo ("Пепсико").

Скидка для слепых

Его комментарии стали ответом на последние заявления британского министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Надин Доррис, высказавшейся за пересмотр нынешней системы финансирования Би-би-си. Сейчас источником существования корпорации являются лицензионные сборы за пользование каждым телевизором. Стоимость такой лицензии для пользователей цветного телевизора составляет £159 ($216) в год, а для черно-белого - £53,50 ($73). Платить ее приходится всем домохозяйствам, даже тем, у которых нет телевизора, при условии, что люди смотрят прямые эфиры - причем не обязательно даже на Би-би-си, а, например, на YouTube - на своих компьютерах, планшетах или телефонах. Оплачивать лицензию должны и слепые люди, правда, со скидкой в 50%. С людей старше 74 лет сбор не взимается.

В воскресенье Доррис вообще заявила, что с 2028 года обязательная ТВ-лицензия, которая действует с 1946 года и позволяет корпорации осуществлять независимое вещание, будет отменена. Это вызвало вопросы со стороны членов правящей же Консервативной партии по поводу того, как же в этом случае финансировать деятельность Би-би-си. За счет взимания телевизионных сборов корпорация получает ежегодно около £3,7 млрд ($5 млрд), что составляет три четвертых ее общего бюджета.

Газета "Таймс" назвала подобное предложение "культурным вандализмом". Издание указало на то, что ни одна коммерческая компания не смогла бы предоставить альтернативу базовым принципам Би-би-си - "информировать, обучать и развлекать" все британское общество.

В понедельник Доррис смягчила свою позицию, и, выступая в парламенте, уже не упомянула про прекращение нынешней схемы финансирования новостной корпорации.

Сложные времена для Би-би-си

Отвечая во вторник на вопрос, можно ли считать закрытым вопрос о полном отказе от ТВ-лицензий, Дэйви сказал: "Я думаю, что в центре дискуссии скорее стоит вопрос, нужно ли нам универсальное общественное средство массовой информации, которое находится в основе нашей креативной экономики, которая невероятно хорошо служила нам? И если мы хотим этого, тогда нам нужно защитить Би-би-си, которая имеет поддержку общества, а не коммерческую Би-би-си".

Однако, несмотря на то, что телевизионные лицензии, судя по всему, продолжат существовать, Би-би-си в ближайшие годы ощутит на себе сокращение финансирование. Правительство постановило, что в течение двух лет, до апреля 2024 года, размер взноса будет заморожен, то есть не будет проиндексирован на размер инфляции. Затем в течение четырех лет размер телевизионного сбора будет расти в привязке к инфляции.

По оценкам Дэйви, подобная заморозка индексации взносов приведет к тому, что корпорация недополучит до 2027 года £285 млн ($387 млн). "Мы разочарованы, мы хотели бы, чтобы рост инфляции был учтен в течение этого периода", - сказал гендиректор корпорации.

По состоянию на ноябрь прошлого года она достигла самого высокого уровня за последние 10 лет - 5,1%, а в апреле должна взлететь выше 6%.

Дэйви, занявший свой нынешний пост в 2020 году, признал, что Би-би-си придется экономить, сократив ряд программ. Не исключается, что корпорации придется закрыть один из своих телеканалов.

Почему об этом говорят сейчас

При этом британские СМИ обращают внимание на то, что дискуссия об отмене телевизионных сборов совпала по времени со скандалом с вечеринками на Даунинг-стрит, в которые оказался втянут премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и с общей дискуссией о росте стоимости жизни. Газета "Гардиан" напрямую увязала атаку на Би-би-си с попыткой правительства отвлечь внимание от этой темы.

Издание назвало Би-би-си "клеем, соединяющем нацию, объединяющем людей своими спортивными трансляциями, знаменитыми сериалами и документальными фильмами". Но, "кажется, ничего не может быть слишком ценным в британской жизни, что не может быть сломано, чтобы спасти премьерство Бориса Джонсона", полагает The Guardian.

Вместе с тем The Daily Telegraph, традиционно поддерживающая консерваторов, назвала телевизионные лицензии "все более явным анахронизмом". По мнению издания, корпорация вчистую проигрывает соревнование за молодую аудиторию, которая никогда не смотрела телевидение, таким гигантам потокового вещания, как Netflix или Amazon.