В Татарстане в 2022 году начнут работу два СПГ-завода

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Два завода по производству сжиженного природрого газа (СПГ) будут запущены в этом году в двух районах Татарстана. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.

"Будут введены в эксплуатацию заводы по производству сжиженного природного газа. Эта работа на сегодняшний день уже ведется. <...> У нас две площадки. Одна, которая действует вместе с "Газпром СПГ технологии" в Высокогорском районе, где на сегодняшний день заканчиваются строительно-монтажные работы. И мы рассчитываем, что в первом квартале, буквально скоро, эта установка заработает", - сказал Каримов.

Второй проект реализуется в Тюлячинском районе компанией "Топгаз". Здесь, по словам министра, также заканчивается строительство установки по производству сжиженного природного газа.

О комплексе "Газпром СПГ технологии"

Малотоннажный комплекс по производству и отгрузке СПГ (КСПГ) будет расположен в Высокогорском районе республики, около узла замера, редуцирования и одоризации газа "Садилово". Проектом предусмотрено строительство нескольких технологических линий общей мощностью 24 тыс. т СПГ в год.

"Газпром СПГ технологии" - компания специального назначения для реализации проектов ПАО "Газпром" по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ с целью использования в качестве моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики.