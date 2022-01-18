Правительство выделит более 4 млрд рублей на строительство гидроузла в Омске

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Первый этап строительства Красногорского гидроузла в Омске будет профинансирован на более чем 4 млрд рублей, он завершится в 2024 году, сообщает пресс-служба вице премьера РФ Виктории Абрамченко во вторник.

"Правительство приняло решение о выделении финансирования на строительство Красногорского гидроузла в городе Омске, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Всего будет направлено более 4 млрд рублей на реализацию первого этапа строительства в 2022-2024 годах. Распоряжение о выделении финансирования подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, гидроузел жизненно важен для водоснабжения Омска и восстановления судоходства по реке Иртыш. "Уровень воды в главной водной артерии области стабильно снижается и уже достиг критической отметки. Сооружение гидроузла позволит скорректировать последствия природных и антропогенных изменений и обеспечить необходимые условия для водозабора и судоходства", - отметила вице-премьер.

Отмечается, что плотина длиной почти 700 м позволит гарантированно удерживать воду на необходимом уровне даже при возможном увеличении отбора иртышской воды в соседних странах.

О проблеме

Снижение уровня воды в Иртыше наблюдается не одно десятилетие. Сказывается более засушливый климат, а также большой объем потребления воды в соседних странах - Китае и Казахстане.

Для решения "водного вопроса" еще в 2011 году под Омском в районе Красная горка началось строительство гидроузла. Объект должен был быть закончен уже в 2016 году, однако был приостановлен из-за отсутствия финансирования. На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 53%. На его содержание Омская область ежегодно тратит около 50 млн рублей.