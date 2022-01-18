{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Столтенберг обвинил "Газпром" в манипуляциях на европейском рынке газа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool
Описание
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Германию в ответ на вопрос о "Северном потоке - 2" процитировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что "Газпром" якобы занимается манипулированием ценами на газ в ЕС. Онлайн-трансляцию совместной пресс-конференции Столтенберга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вела пресс-служба НАТО.

"Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком", - утверждал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о "Северном потоке - 2".

Ранее Еврокомиссия официально признала, что "Газпром" в полном объеме выполнил свои контрактные обязательства перед потребителями в ЕС в 2021 году.

Microsoft покупает разработчика игр Activision Blizzard
Читать полностью