Столтенберг обвинил "Газпром" в манипуляциях на европейском рынке газа

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Германию в ответ на вопрос о "Северном потоке - 2" процитировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что "Газпром" якобы занимается манипулированием ценами на газ в ЕС. Онлайн-трансляцию совместной пресс-конференции Столтенберга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вела пресс-служба НАТО.

"Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком", - утверждал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о "Северном потоке - 2".

Ранее Еврокомиссия официально признала, что "Газпром" в полном объеме выполнил свои контрактные обязательства перед потребителями в ЕС в 2021 году.