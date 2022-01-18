Reuters: США начали проверку облачного сервиса компании Alibaba

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Администрация США начала проверку облачного сервиса китайской компании Alibaba. Цель проверки - определить, представляет ли он опасность для страны. Об этом сообщило в вторник агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.

"Регулирующие органы США могут заставить компанию принять меры по снижению рисков, связанных с облачными технологиями Alibaba, или вовсе ограничить американцам доступ к этому сервису как внутри страны, так и за рубежом", - пишет Reuters. По данным источников агентства, основное внимание в ходе расследования уделяется тому, как компания хранит данные клиентов из США, включая личную информацию и интеллектуальную собственность. Также рассматривается гипотетическая возможность получения данных из облачного сервиса китайским правительством.

По информации агентства, Alibaba отказалась от комментариев. Опасения по поводу работы в США она выразила в своем последнем годовом отчете, заявив, что американским компаниям, работающим с Alibaba, "может быть запрещено продолжать вести бизнес [с компанией], в том числе выполнять свои обязательства по соглашениям, касающимся облачных сервисов".

Расследованием облачного сервиса Alibaba руководит отдел разведки и безопасности при министерстве торговли. Он был создан администрацией Дональда Трампа, чтобы мониторить операции между американскими фирмами и технологическими компаниями из "враждебных" государств, к которым в США относят Китай, Россию, Кубу, Иран, КНДР и Венесуэлу. По словам одного из источников Reuters, отдел уделяет особое внимание китайским облачным провайдерам.

Alibaba является четвертым по величине поставщиком облачных услуг в мире, ее сервис насчитывает около 4 млн клиентов, отмечает Reuters. Компания поддерживает деловые отношения с подразделениями ведущих компаний США, включая Ford Motor Company, IBM и Red Hat.