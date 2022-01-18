Российские фабрики Nestle перейдут на электроэнергию из возобновляемых источников

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Компания Nestle планирует перевести все производственные площадки в России на потребление электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году. Об этом говорится в сообщении компании.

"Nestle объявила о переходе всех российских производственных площадок на потребление электроэнергии из возобновляемых источников", - отмечается в сообщении.

В России фабрики компании располагаются в шести регионах - Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях. Компания также ведет проект по строительству фабрики в Новосибирской области. Одной из первых российских фабрик Nestle, перешедших на "зеленую" электроэнергию, стала Nestle Purina Petcare в Ворсино Калужской области. За счет этого удалось снизить уровень выбросов углекислого газа 20,5 тыс. тонн, отметили в пресс-службе компании.

По предварительным оценкам Nestle, переход на возобновляемые источники энергии сократит выбросы углекислого газа суммарно на более чем 80 тыс. тонн в год. В качестве "зеленой" альтернативы на всех российских производствах компании используется электрическая энергия, выработанная на ветровых станциях.

При этом на глобальном уровне в своей операционной деятельности компания намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров по всему миру на 100% использование электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году. Эти планы являются частью глобальной дорожной карты Nestle по снижению воздействия на климат, согласно которой компания стремится вдвое сократить выбросы парниковых газов к 2030 году и достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Nestle - крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 186 странах мира, а число ее сотрудников по всему миру насчитывает около 270 тыс.