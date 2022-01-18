{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Spotify создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону "о приземлении"

В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России
© AP Photo/Richard Drew

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Аудиостриминговый сервис Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из информации на сайте службы.

"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", - говорится на сайте.

В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.

Теги
Россия
Microsoft покупает разработчика игр Activision Blizzard
Сумма сделки составит $68,7 млрд, а глава Activision Blizzard Бобби Котик останется на своем посту
Читать полностью