Роснедра рассмотрят вопрос о досрочном отзыве лицензии на недра у шахты "Листвяжная"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Проведенная Росприроднадзором проверка выявила несоблюдение норм по уровню добычи угля на шахте "Листвяжная", регуляторы обсудят вопрос о досрочном отзыве лицензии на право пользования недрами у шахты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роснедр.

Там отметили, что сейчас в Роснедрах находятся материалы внеплановой проверки Росприроднадзора по выполнению обязательных требований использования лицензии на недра, полученной "Листвяжной". "В акте проверки Росприроднадзором отражено нарушение в части несоблюдения уровня добычи полезного ископаемого, установленного техническим проектом", - уточнили в Роснедрах.

"Вышеуказанные материалы проверки будут рассмотрены на заседании соответствующей комиссии [Комиссии по вопросам досрочного прекращения права пользования недрами] в соответствии с требованиями, установленными порядком прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами", - добавили в Роснедрах, не уточнив дату заседания комиссии.