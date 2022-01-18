Грузооборот Феодосийского и Керченского портов планируют довести до 14 млн тонн в год

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Грузооборот Феодосийского и Керченского портов, которые передадут в федеральную собственность, планируется довести до 14 млн тонн в год. Об этом во вторник сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава региона напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поручал обеспечить загрузку морских портов в Крыму.

"Феодосийский и Керченский порты будут переданы в федеральную собственность, с обеспечением загрузки и увеличения грузооборота этих портов до 5 млн тонн в год и в перспективе до 14 млн тонн в год", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что порты полуострова готовы к активному сотрудничеству с портами Сирии. "Крымские порты находятся ближе всего к Сирийской Арабской Республике, порт Тартус все-таки принимает грузы, ну и у нас, соответственно, подписано соглашение с Латакией", - добавил Аксенов.

Ранее во вторник постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил ТАСС, что порты полуострова в условиях санкционной политики могут стать воротами для регионов России при осуществлении внешней торговли с Сирией.

В конце августа 2019 года в ходе визита в Дамаск представители Крыма в составе российской делегации подписали соглашение с Министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом российских и сирийских предприятий, в частности, о поставках из РФ в Сирию злаковых культур, а в Россию - фруктов, орехов, масла и воска.

Сирия и Крым продолжают испытывать санкционное давление. После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Как заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, власти полуострова и Сирии в рамках сотрудничества преодолели санкционные режимы и нашли инструменты для оплаты поставок товаров.