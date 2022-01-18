Средняя зарплата российских госслужащих по итогам 2020 года выросла на 9,2%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Средняя ежемесячная зарплата гражданских госслужащих в РФ в 2020 году составила 65,8 тыс. рублей, что на 9,2% больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в государственных органах Российской Федерации в 2020 году составила 65,8 тыс. рублей", - отмечается в данных статслужбы.

Средняя зарплата российских госслужащих в 2020 году выросла на 9,2% по сравнению с 2019 годом, когда их средний заработок составил 60,2 тыс. рублей. В ведомстве указали, что в составе фонда заработной платы учитываются все начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах с учетом налогов, доплаты и надбавки к должностным окладам, премии, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, а также единовременны поощрительные и другие выплаты, имеющие систематический характер.

По данным Росстата, численность гражданских служащих на конец 2020 года составила 660,5 тыс. человек, что на 9,2% меньше, чем в 2019 году. В марте 2021 года вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что в результате реформы госаппарата, анонсированной в конце 2020 года, численность госслужащих сократилась почти на 10%.