Количество российских производителей органики в 2021 году увеличилось на 52%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Количество производителей органической продукции в 2021 году в России увеличилось на 52% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"В 2021 году количество производителей органики увеличилось на 52% по сравнению с 2020 годом", - отмечается в сообщении организации.

Закон об органической продукции вступил в силу 1 января 2020 года. С этого момента отечественные органы по сертификации органики выдали 140 сертификатов соответствия национальным стандартам, 77 из них - в 2021 году, отметили в Роскачестве.

Уже половина субъектов Российской Федерации производит органическую продукцию, а продуктовые категории расширяются. В 2021 году были сертифицированы первые производители органического хлеба, вина и меда, отметил руководитель Роскачества Максим Протасов, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Сейчас в мире сертифицировано более 3 млн производителей органической продукции в 186 странах. В едином государственном реестре Минсельхоза России числится более сотни производителей органической продукции из 40 регионов страны. В организации отметили, что иностранные органические знаки не признаются в России, а несертифицированная по российским стандартам импортная органика считается фальсификатом.