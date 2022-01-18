Молдавия объявит режим ЧП, если "Газпром" не даст отсрочку по расчетам за январь

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии введет режим ЧП, если "Газпром" не согласится дать отсрочку "Молдовагазу" по расчетам за потребление в январе. Об этом сообщила во вторник журналистам премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

"Мы ведем переговоры с "Газпромом" по вопросу отсрочки по платежам до пересмотра тарифов на газ <...> В зависимости от ответа "Газпрома" мы рассматриваем введение режима ЧП для точечных мер финансового характера, которые не могут быть предприняты в обычном режиме", - сказала Гаврилица. Она объяснила, что в правительстве рассматривают возможность возврата "Молдовагазу" налога на добавленную стоимость, что позволит выделить для расчетов с "Газпромом" не менее $22 млн, а также другие меры.

Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания не сможет самостоятельно расплатиться с "Газпромом" за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа. Он объяснил, что финансовые трудности возникли из-за тарифов, которые не поспевают за ростом цены газа на бирже. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за 1 тыс. куб. м, а в тарифе утверждена цена на уровне $430. По его словам, молдавские банки не дадут кредит компании, у которой огромный исторический долг перед российским газовым холдингом.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщал, что обратился к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства.

В подобной ситуации республика оказалась в ноябре прошлого года, когда просрочила платежи и получила уведомление о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда правительство выделило для расчетов с "Газпромом" около $75 млн. Спыну заверил, что угроза прекращения поставок больше не повторится.

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".