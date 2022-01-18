РЖД в апреле изменят график движения для 32 "Сапсанов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Движение четырех скоростных поездов "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Москвой будет отменено 9, 10, 16, 17, 23 и 24 апреля в связи с реконструкцией участка железной дороги. Также на период с 4 по 26 апреля изменится расписание движения 30 других "Сапсанов" между двумя городами, а также график следования двух скоростных поездов между Петербургом и Нижним Новгородом, сообщили во вторник в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Редкино - Завидово и на станциях Мстинский Мост и Окуловка ОЖД внесены изменения расписание поездов "Сапсан", курсирующих в период с 4 по 26 апреля 2022 года. Отменяются поезда: №763 Санкт-Петербург - Москва; №764 Москва - Санкт-Петербург; №765 Санкт-Петербург - Москва; № 66 Москва - Санкт-Петербург 9, 10, 16, 17, 23, 24 апреля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В указанный апрельский период будет изменен график движения для 15 скоростных поездов сообщением Санкт-Петербург - Москва под номерами 751, 753, 755, 757, 759, 761, 767, 769, 771, 773, 777, 779, 781, 783 и 785.

Также изменится расписание для 15 "Сапсанов", направляющихся из Москвы в Петербург. Номера поездов - 752, 754, 756, 758, 760, 762, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784 и 786.

Точное время отправления и прибытия для всех вышеуказанных поездов пресс-служба ОЖД рекомендует уточнять на официальных порталах РЖД.

Скоростной поезд №775/776 из Петербурга в Нижний Новгород с 4 по 26 апреля будет отправляться в 17:00 и прибывать в 01:03. В обратном направлении "Сапсан" №759/760 будет стартовать в 05:05 и приезжать в Петербург в 13:46.