FT: Россия лучше готова к западным санкциям, чем Евросоюз

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Москва лучше подготовилась к введению жестких санкций против российской экономики, чем Евросоюз, который по-прежнему сильно зависит от поставок газа и нефти из РФ. Такие оценки приводятся во вторник в статье британской газеты Financial Times .

Издание указывает, что в Министерстве финансов РФ отработали ряд сценариев, предполагающих введение различных пакетов санкций против Москвы, и приводит сделанное на прошлой неделе заявление главы ведомства Антона Силуанова о том, что российские финансовые институты справятся "в случае возникновения таких рисков". Газета указывает, что российская экономика за последние годы стала меньше зависеть от доллара, иностранных инвесторов и внешних заимствований, резервы ЦБ значительно выросли, а размеры внешнего долга составляют только 20% от ВВП РФ, и этот показатель планируется сокращать.

Издание и опрошенные им эксперты делают вывод, что стратегия России позволяет ей теперь меньше опасаться западных санкций, а угроза их введения становится менее эффективным сдерживающих фактором в отношениях Запада с Москвой. При этом высказывается также предположение, что платой за экономическую устойчивость могло стать снижение темпов роста экономики страны.

Авторы статьи обращают внимание на то, что ЕС при этом по-прежнему сильно зависит от поставок российских энергоносителей, а также сырья, включая титан для нужд гражданской авиации, крупным потребителем которого является американская корпорация Boeing. Газета указывает, что большинство стран Евросоюза пока сделало очень мало для диверсификации поставок нефти и газа, хотя о таких стремлениях много говорилось, и в результате им будет сложнее принимать меры против российской экономики.