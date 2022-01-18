"Яндекс" покупает сервис BandLink

МОСКВА, 18 января./ТАСС/. "Яндекс" договорился о покупке сервиса BandLink, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Отмечается, что с помощью BandLink музыканты, подкастеры и лейблы могут создавать микросайты, посвященные новым релизам или концертам, генерировать персонализированные ссылки для соцсетей и анализировать предпочтения аудитории.

"Сотрудники BandLink вместе с командой "Яндекс.Музыки" продолжат работу над сервисами, которые помогают продвигать аудиоконтент, а также будут развивать новые инструменты аналитики для артистов", - уточнили в компании.

После закрытия сделки BandLink продолжит работу в прежнем режиме. Он, как и раньше, будет поддерживать разные стриминговые сервисы. "Объединив усилия, мы сможем эффективнее решать задачи разных участников музыкальной индустрии и предложим артистам новые способы анализировать интерес к себе и ближе узнавать свою аудиторию", - отметила руководитель "Яндекс.Музыки" Александра Сагалович, чьи слова приводит пресс-служба компании.

BandLink был создан в 2018 году. Сервисом активно пользуются более 120 тыс. артистов и подкастеров, среди них - Земфира, Монеточка, Скриптонит, Niletto, Animal ДжаZ и многие другие.