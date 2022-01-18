Россия и Иран достигли в 2021 году нового рекордного товарооборота в $3,3 млрд

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Товарооборот России и Ирана в 2021 году достиг нового рекордного значения, превысив $3,3 млрд. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи.

"Александр Новак также отметил, что за прошедший 2021 год Россия и Иран достигли нового рекордного товарооборота, который превысил $3,3 млрд. Развивается сотрудничество стран и в борьбе с коронавирусной инфекцией - налажены поставки и совместное производство российской вакцины "Спутник V" на территории Ирана", - говорится в сообщении кабмина.

"Уже реализуется ряд крупных проектов в энергетике и других отраслях экономики, есть перспективные проекты, над которыми предстоит работать. Мы также успешно взаимодействуем в многосторонних форматах в рамках соглашения ОПЕК+ и на полях Форума стран - экспортеров газа", - подчеркнул вице-премьер.

По словам Новака, необходимо и дальше содействовать оптимизации двустороннего делового сотрудничества на уровне бизнеса. "Необходимо продолжать снижение административных барьеров, создавать условия для увеличения торгового оборота между нашими странами", - добавил он.