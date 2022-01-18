Эксперты: гибридные профессии с уклоном в IT станут популярными для среднего образования

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Гибридные специальности с разным набором компетенций, в особенности в сфере сельского хозяйства и IT, будут набирать популярность среди среднего профессионального образования (СПО) в регионах. Также увеличится спрос на обучение ремесленному труду, пришли к выводу участники онлайн-конференции, посвященной презентации рейтинга регионов РФ по уровню направленности систем СПО на потребности экономики.

"Мы сегодня говорим не о каких-то отдельных профессиях и специальностях, мы больше говорим о компетенциях. Это компетенции, связанные с сельскохозяйственным производством, растениеводством, механизацией сельскохозяйственного производства. Если говорить о промышленности, то это металлообработка, машиностроение", - сказал руководитель управления профессионального образования и науки Министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов. Он добавил, что для таких профессий также потребуется получение знаний в IT-отрасли и промышленном дизайне.

Таким образом, наиболее популярными в системе СПО станут гибридные специальности, уверена заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области Лариса Голубева. "Инженер-эколог, сити-фермер - по этим направлениям уже созданы мастерские в Тамбовской области. <...> Естественно, [будут популярны программы по] IT-технологиям, потому что это цифровизация", - считает она.

По словам директора Самарского филиала РАНХиГС Виктории Прудниковой, сегодня также появляется интерес к ремесленным специальностям, которые связаны с производством не в больших цехах, а в местных мастерских. "Например, хлебопечение не через огромный хлебокомбинат, а через маленькую пекарню. В этом смысле появляется разнонаправленность, когда мы перестаем ориентироваться на конвейер, а с другой стороны, начинаем ориентироваться на индивидуальные запросы. Наверное, это некое острие", - пояснила Прудникова.

Во вторник Самарский филиал РАНХиГС представил свое исследование, в котором оценивается уровень ориентации региональных систем среднего профессионального образования на потребности экономического развития. Лидерами рейтинга стали Москва, Новгородская и Тамбовская области.