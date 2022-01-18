В России с начала 2021 года выявили два очага АЧС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Два очага заражения африканской чумой свиней (АЧС) среди домашних свиней выявлены в России с начала 2021 года. Об этом сообщает корпоративное издание Россельхознадзора со ссылкой на информационно-аналитический центр ведомства.

"В России в 2022 году зарегистрировали два очага африканской чумы свиней", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, оба очага обнаружены среди домашних свиней. Первый очаг выявили на территории личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в Волжском районе Самарской области. В неблагополучном хозяйстве содержались семь свиней, две из них заболели. При этом в ведомстве напомнили, что по действующим ветправилам все свиньи в очаге болезни должны быть уничтожены.

Второй очаг находится в Хабаровском крае, в районе имени Лазо. Болезнь выявили также у свиней в личном подсобном хозяйстве. На неблагополучной свиноферме содержались 70 свиней, 27 из них заболели, две пали. Как отмечается в сообщении со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова, несоблюдение мер биологической безопасности хозяйствующими субъектами - одна из причин распространения АЧС в России.

Он обратил внимание на то, что один из факторов риска - это мелкие свинофермы с низким уровнем биозащиты. Поэтому, по его словам, такие свинофермы предлагается переводить на альтернативные виды животноводства. И такая работа в стране идет. Например, в Новгородской области перепрофилировали 490 хозяйств в 2021 году.

Что касается эпизоотической ситуации по АЧС в мире, то, как говорится в сообщении, за первые две недели нового года выявили 22 очага в четырех странах. Об этом поступила информация во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ). Так, власти Италии сообщили о регистрации африканской чумы свиней в регионе Пьемонт (один очаг). Новые случаи африканской чумы свиней также зарегистрированы в Венгрии (пять очагов), Латвии (15) и Румынии (17).