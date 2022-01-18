Потребление метана в качестве моторного топлива выросло в России на 18% по итогам года

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Потребление компримированного сжиженного газа в качестве моторного топлива в России выросло до 1,3 млрд кубометров в 2021 году. Об этом во вторник журналистам сообщил генеральный директор компании "Газпром газомоторное топливо" Тимур Соин.

Всего, по словам Соина, в России в 2021 году реализовано 1,3 млрд кубометров компримированного природного газа. В 2020 году этот показатель составлял 1,1 млрд.

"По нашим объектам "Газпром газомоторное топливо" в 2020 году было реализовано 844 млн [кубометров]. В 2021 году мы закрылись с 973 млн кубометров газа, в следующем году планируем 1,1 млрд", - сказал Соин.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что объем потребления газомоторного топлива в России за последние пять лет увеличился в два раза.