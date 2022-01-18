Сбор лома в России за 2021 год достиг максимума за 10 лет

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сбор лома черных металлов в России в 2021 году вырос на 10%, до 30,13 млн тонн, достигнув самого высокого показателя за последние 10 лет. Это следует из материалов ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком", предоставленных ТАСС. Ценовая конъюнктура стимулировала владельцев лома, в том числе граждан, продавать сырье, пояснили в ассоциации.

По данным "Руслом.ком", в предыдущие годы сбор лома в основном находился в пределах 27-29 млн тонн. "В первые семь месяцев 2021 г. объемы росли благодаря высоким ценам на лом черных металлов, ведь стальная продукция подорожала как на российском, так и на зарубежном рынке", - прокомментировал ТАСС директор ассоциации переработчиков лома Виктор Ковшевный.

В оставшийся период года показатели сбора снижались, так как некоторые производители стальной заготовки сократили свой выпуск и, соответственно, потребление лома из-за введения экспортных пошлин на металлы, а также снижения экспортных цен, пояснил Ковшевный. Кроме того, на уменьшение сбора во втором полугодии 2021 года повлияло снижение возможности экспорта лома после увеличения минимальной вывозной пошлины на этот вид сырья, отметил он.

Экспорт лома и пошлины

Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному 25 июня 2021 года, пошлина на экспорт лома черных металлов из России была повышена до 5%, но не менее €70 за тонну на полгода. Ранее действовала ставка в 5%, но не менее €45 за тонну. Такие меры были предприняты для обеспечения внутреннего рынка сырьем и сдерживания цен.

По итогам 2021 года экспорт лома черных металлов из России за пределы Евразийского экономического союза сократился на 16%, до 3,22 млн тонн, следует из материалов "Руслом.ком".

Перспективы 2022 года

С 1 января минимальная ставка пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов из РФ выросла с €70 до 100 за тонну. Таким образом, ставка пошлины составила 5%, но не менее €100 за тонну.

По прогнозам "Руслом.ком", сбор лома в России в 2022 году может составить 25,6 млн тонн при сохранении действия экспортной пошлины и 27-28 млн тонн при ее отмене.

В связи с повышением минимальной ставки пошлины многие экспортеры Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов заявляют о прекращении деятельности из-за логистических трудностей с переориентацией экспортных потоков на внутренний рынок, говорится в материалах ассоциации.