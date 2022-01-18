Крым будет отправлять в Сирию до 2 млн тонн пшеницы в год

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Аграрии Крыма будут ежегодно поставлять в Сирию до 2 млн тонн пшеницы. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

Власти Крыма и Сирии во вторник подписали ряд соглашений о сотрудничестве, которые стали продолжением ранее достигнутых договоренностей.

"Сирийская Арабская Республика готова приобретать зерновые, пшеницу в данном случае, до 2 млн тонн в год", - сказал Аксенов. В ходе переговоров, по словам главы Крыма, стороны обсудили также перечень продукции, которая выпускается на полуострове и может поставляться в Сирию.

Как отметил министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир аль-Халиль, принявший участие в переговорах, в республике в ходе войны снизились посевные площади. Объем выращиваемой пшеницы сократился с 2 млн до 400 тыс. тонн в год. Страна вынуждена покупать около 1,5 млн тонн пшеницы, и здесь, как отметил министр, ключевую роль играет Россия.

В конце августа 2019 года в ходе визита в Дамаск представители Крыма в составе российской делегации подписали соглашение с Министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом российских и сирийских предприятий, в частности о поставках из РФ в Сирию злаковых культур, а в Россию - фруктов, орехов, масла и воска.

Сирия и Крым продолжают испытывать санкционное давление. После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Как заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, власти полуострова и Сирии в рамках сотрудничества преодолели санкционные режимы и нашли инструменты для оплаты поставок товаров.