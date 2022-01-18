Правительство включило пиво и кресла-коляски в перечень товаров для маркировки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство России включило пиво и кресла-коляски в перечень товаров для цифровой маркировки. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

"Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в перечень товаров, подлежащих цифровой маркировке. Теперь в него включены пиво и слабоалкогольные напитки, кресла-коляски с ручным и электрическим приводом, а также изменен срок внедрения маркировки велосипедов", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, маркировка кресел-колясок с ручным и электрическим приводом начнется с 1 февраля 2023 года, а велосипедов - с 1 марта 2023 года. Пилотный проект по маркировке кресел-колясок проводился с 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года. Эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам проходил в России в период с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. Оба пилотных проекта были успешно завершены, добавили в министерстве.

Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков начался с 1 апреля 2021 года и завершится 31 августа 2022 года. К нему присоединились 192 участника, из которых 103 - производители и 17 - импортеры, говорится в сообщении Минпромторга.

"Цифровая маркировка пива - необходимый инструмент защиты населения от контрафактной продукции. Это доказано на примере других товарных категорий, где она уже запущена. Маркировка совершенно точно не приведет к дефициту пива на прилавках. Что касается сроков внедрения, то в настоящее время мы находимся в диалоге с отраслью, чтобы выработать оптимальный подход", - отметил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

О маркировке

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.