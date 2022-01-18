Эксперты предсказали подорожание электромобилей из-за роста цен на металл и электроэнергию

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Стоимость владения электромобилем в мире будет увеличиваться из-за роста цен на металлы и электроэнергию, при этом в определенных условиях содержание элеткрокаров будет обходиться потребителям дороже автомобилей с бензиновым двигателем. Об этом пишут в своей статье вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" Леонид Федун и начальник отдела макроэкономического анализа компании Александр Сонин, материал опубликован в журнале "Энергетическая политика".

Авторы статьи считают, что доля электромобилей в перспективе до 2050 года в глобальном автопарке увеличится с текущего 1% до 35%. Однако электрокары не смогут вытеснить двигатели внутреннего сгорания, в том числе по причине неэкологичности некоторых компонентов, считают эксперты. "Электромобиль в Китае, где высока доля угля в энергетическом балансе, будет иметь примерно такой же углеродный след как гибридный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в Европе за весь жизненный цикл. Кроме того, сейчас нет достаточного понимания, как будет работать система утилизации батарей, какова будет ее эффективность, и сколько потребуется инвестиций на ее создание", - пишут они.

Стоимость владения электромобилем будет увеличиваться из-за роста цен на металлы и электроэнергию, указывают авторы в статье. "В определенных рыночных условиях, как, например, во второй половине 2021 года в Европе, электроэнергия может обходиться потребителям дороже, чем традиционные моторные топлива, особенно при быстрой зарядке электромобиля", - отмечают авторы статьи.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи электромобилей в России по итогам прошедшего года выросли в 2,6 раза, до 1 тыс. штук.