Прибыль "Роснано" от проектов в области ветрогенерации превысила 11,5 млрд рублей

МОСКВА, 18 января /ТАСС/. Совокупная прибыль "Роснано" от участия в проектах по строительству объектов ветровой генерации и локализации в России производства оборудования для ветроэнергоустановок (ВЭУ) составила более 11,5 млрд рублей, доходность на инвестиции превысила 25%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Компания получила более 11,5 млрд рублей совокупной прибыли от участия в проектах по строительству ветрогенерирующих объектов, выходов из проектов и локализации производства оборудования для ВЭУ. Плановый выход из проектов в ветроэнергетике позволил компании получить доходность на инвестиции свыше 25%", - сообщил представитель пресс-службы.

Во вторник компания сообщила, что продала свою долю в инвестиционном Фонде развития ветроэнергетики, в свое время созданном в виде совместного предприятия с ПАО "Фортум". Весь портфель проектов фонда - введенные в эксплуатацию ветроэлектростанции, а также проекты, находящиеся на стадии строительства мощностью 1,256 ГВт, войдет в состав нового совместного предприятия "Фортума" и финансового партнера. В то же время в "Роснано" сообщили, что сотрудничество с "Фортумом" продолжится в рамках совместной реализации проектов суммарной мощностью 1,4 ГВт, право на строительство которых было получено в результате конкурсного отбора, прошедшего в сентябре 2021 года.

"В рамках новых партнерств группа "Роснано" планирует и в дальнейшем принимать самое активное участие в реализации проектов "зеленой" экономики, отвечающих на вызовы, связанные с низкоуглеродным развитием и энергопереходом", - сказал представитель компании, отметив, что "Роснано" планирует развивать проекты по производству "зеленого" водорода.