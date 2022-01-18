В США ожидают роста добычи сланцевой нефти в феврале до 8,54 млн баррелей в сутки

ТАСС, 18 января. Рост добычи сланцевой нефти в США в феврале 2022 года по отношению к январю составит 104 тыс. баррелей - до 8,54 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в январе оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 8,436 млн б/с против оценки в 8,342 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в пяти из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в феврале должно вырасти на 80 тыс. баррелей - до 5,076 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 12 тыс. баррелей ожидается в формации Игл-Форд - до 1,116 млн б/с.

В Баккеновской формации рост добычи составит 8 тыс. баррелей, до 1,192 млн б/с. В формации Анадарко добыча увеличится на 2 тыс. баррелей по сравнению с февральскими значениями, до 391 тыс. б/с, в формации Аппалачи добыча также увеличится на 2 тыс. баррелей, до 117 тыс. б/с.

В формации Хейнсвилл и в Найобрарской формации, как ожидает Минэнерго, показатели останутся на прежнем уровне - 33 тыс. б/с и 615 тыс. б/с соответственно.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2022 году на 50 тыс. баррелей, до 11,8 млн баррелей. В 2023 году министерство ожидает рекордный уровень добычи нефти - 12,4 млн б/с.