Авиакомпания Emirates объявила о приостановке полетов в США из-за развертывания сетей 5G

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines объявила о приостановке с 19 января полетов в большинство городов Соединенных Штатов из-за начала развертывания там сетей 5G. Об этом во вторник на официальном сайте авиаперевозчика.

"В связи с опасениями по поводу возможных операционных проблем, связанными с запланированным развертыванием услуг мобильной связи 5G в некоторых аэропортах США, авиакомпания Emirates приостанавливает полеты по следующим направлениям в США с 19 января 2022 года до дальнейшего уведомления - Бостон, Чикаго, Даллас/Форт-Уэрт, Хьюстон, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско и Сиэтл, - говорится в сообщении. - Продолжают выполняться по расписанию рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон". Пассажирам, уже купившим билеты, предлагают сохранить их до возобновления сообщения.

Многие крупные авиакомпании мира объявили о приостановке своих полетов в Штаты. Опасения у авиаперевозчиков вызывает тот факт, что новое оборудование в своей работе использует те же частоты, что и ряд приборов на борту самолетов. Министерство транспорта США в ответ приняло решение создать буферные зоны у ряда крупнейших аэропортов страны, где инфраструктура 5G не появится, однако далеко не у всех. Министерство ведет работу по проверке безопасности рейсов и аэропортов в тех случаях, где буферные зоны не планируются. Пока одобрение получило лишь около 45% рейсов. Ранее министерство транспорта уже откладывало развертывание сетей 5G из-за обеспокоенности авиаперевозчиков.

Американские операторы связи AT&T и Verizon согласились по просьбе Минтранса отложить на две недели - до 19 января - ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G в C-диапазоне из-за опасений по поводу безопасности полетов.