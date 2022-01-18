Авиакомпании Индии и Японии сократят рейсы в США из-за установки вышек 5G у аэропортов

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Авиаперевозчики из Индии и Японии сокращают количество рейсов в США из-за опасений по поводу развертывания инфраструктуры для связи 5G поблизости от американских аэропортов.

"В связи с развертыванием связи 5G в США с 19 января наши рейсы из Индии в США будут сокращены или пересмотрены с изменением типа самолета", - сообщила в Twitter индийская авиакомпания Air India.

Как сообщает агентство Kyodo, японская авиатранспортная корпорация ANA (All Nippon Airways) заявила, что может отменить со вторника по четверг до 20 пассажирских и грузовых рейсов в США. Авиакомпания Japan Airlines (JAL) решила отменить три пассажирских и пять грузовых рейсов в среду.

Ранее американские авиаперевозчики Boeing и Airbus Americas обратились в Министерство транспорта США с просьбой отложить развертывание сетей 5G вблизи взлетно-посадочных полос аэропортов. По их сведениям, радиосигналы от базовых станций сети 5G "негативно сказываются на безопасности полетов". Работы по установке нового оборудования начинаются 18 января.