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Российская нефть Urals обогнала в цене Brent

Urals стоит выше $88 за баррель в Европе
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российская экспортная нефть Urals в Европе обогнала по росту стоимости эталонный сорт Brent и впервые с октября 2014 года превысила $88 за баррель, следует из данных международного ценового агентства Argus, предоставленных ТАСС.

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Urals впервые преодолела семилетние максимумы 14 января, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) ее стоимость поднялась выше $86 за баррель. Но уже 18 января цена на закрытии торгов в этом регионе составила $88,92 за баррель. На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals 18 января составила $87,52 за баррель.

В последний раз Urals преодолевала отметку $88 за баррель в Европе в октябре 2014 года, следует из данных Argus.

При этом в Средиземноморье Urals уже второй день подряд торгуется с премией к эталону Brent, 18 января она составила $0,65 за баррель, тогда как традиционно российская нефть имеет дисконт к североморской смеси.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.

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