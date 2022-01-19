Платежи через "Мир" на Wildberries в 2021 году превысили показатель зарубежных систем

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Объем платежей через систему "Мир" на маркетплейсе Wildberries в 2021 году превысил показатель зарубежных платежных систем. Об этом говорится в сообщении Wildberries.

"Объемы платежей, которые были осуществлены россиянами на Wildberries через отечественную платежную систему "Мир", впервые превысили аналогичные показатели зарубежных платежных систем в годовом исчислении. Совокупный объем платежей через "Мир" в 2021 году составил свыше 250 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, наибольший объем транзакций пришелся на декабрь 2021 года - 41 млрд рублей - период высокого сезона, когда россияне активно совершали новогодние покупки. По сравнению с декабрем 2020 года объем платежей вырос в 2,8 раза год к году. В Wildberries также отметили, что еще одна отечественная платежная система - Система быстрых платежей (СПБ) - показала в декабре 2021 года рост в 17,6 раза по сравнению с декабрем 2020 года на Wildberries. По итогам 2021 года объем транзакций через СБП на Wildberries превысил 8 млрд рублей.

С 16 августа Wildberries снизил цены с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Скидки предоставлялись при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard. Позже Visa отозвала свою претензию.