Индексы на биржах США снизились на фоне роста доходности гособлигаций

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка снизились во вторник к завершению торговой сессии. Как отмечает газета The Wall Street Journal, снижение продиктовано ростом доходности долгосрочных гособлигаций США.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 543,34 пункта (1,51%), до 35 368,47 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 85,74 пункта (1,84%) и оказался на отметке 4 577,11 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 386,85 пункта (2,6%), до 14 506,9 пункта.

"Уолл-стрит джорнэл" отмечает, что падение индексов происходит на фоне роста доходности гособлигаций. Он продиктован вероятным повышением Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой процентной ставки в более ранние, чем ожидалось, сроки. Доходность 10-летних гособлигаций выросла до 1.866%, достигнув наиболее высоких показателей за время пандемии.

"Рынки стараются адаптироваться к возможному повышению базовой процентной ставки. Еще в октябре инвесторы ожидали, что в 2022 ставка будет повышена лишь единожды, а сейчас мы ожидаем, что это произойдет четыре раза", - приводит газета слова главного специалиста по инвестициям компании Brooks Macdonald Эдварда Парка. По его мнению, нынешняя ситуация отражает "уровень неопределенности на финансовых рынках относительно политики ФРС".

Ранее сообщалось, что укрепление экономики и высокий уровень инфляции США могут привести к более раннему, чем ожидалось, повышению базовой процентной ставки. Эксперты прогнозировали, что финрегулятор начнет повышать ставку в марте. В декабре 2021 года ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.