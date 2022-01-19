Объем вложений РФ в госбумаги США в октябре сократился до $2,4 млрд

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в ноябре прошлого года сократился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,409 млрд. Это следует из опубликованных во вторник документов Минфина США.

В октябре указанный показатель оценивался в $3,720 млрд, а в сентябре - в $3,918 млрд. В ноябре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходился $101 млн, на краткосрочные - $2,3 млрд. В октябре первый показатель оценивался в $554 млн, а второй - в $3,1 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

В марте 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с $12,58 млрд до $3,85 млрд. В апреле объем вложений вновь был увеличен до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае 2020 года Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в ноябре 2021 года осталась Япония - примерно $1,3 трлн. Второе место занял Китай - около $1,08 трлн.