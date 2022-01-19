Эксперты: платные дороги в РФ могут подорожать за три-четыре года на 1-2 рубля за километр

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Километр реконструированных платных дорог в России, вероятнее всего, подорожает на 1 рубль в ближайшие три-четыре года, километр дорог, построенных с нуля, - более чем на 2 рубля. К такому выводу пришли эксперты маркетплейса "Банкавто" (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей), оценив инициативы Минтранса РФ о повышении максимальной границы тарифов на платных дорогах до европейского уровня.

"В кратковременной перспективе нас ждет подорожание, даже если инициативу Минтранса РФ оставят без внимания. Потом к этому вопросу будут возвращаться. В ближайшие три-четыре года цена километра для реконструированных платных трасс, по нашим оценкам, вырастет в пределах половины от заявленной ведомством разрешенной прибавки, то есть примерно на 1 рубль. Дороги, построенные с нуля, прибавят [в цене] более 2 рублей", - отмечают эксперты маркетплейса.

В числе основных причин такого подорожания они указывают на инфляцию и сильное подорожание строительных материалов, вследствие чего значительно выросли бюджеты всех новых строек.

Отмечается, что повышение цен может дать обратный результат. Сборы могут не вырасти, а упасть пропорционально количеству отказавшихся от ставшей дорогой дороги.

"Не стоит забывать об уровне платежеспособности автовладельцев в нашей стране, а также о риске транспортного коллапса, который быстро затянет пробками все альтернативные платным маршруты", - отмечают эксперты маркетплейса.

В конце октября Минтранс РФ предложил повысить максимальный тариф за проезд легковых машин по новым платным дорогам с 3,65 до 8 рублей за километр, по уже действующим - до 5 рублей. Также значительно предлагалось увеличить тарифы для грузовиков и автобусов. В проекте документа отмечалось, что средний размер тарифа за проезд по платным федеральным автодорогам в РФ (2,65 рубля за километр) ниже значения среднего тарифа в европейских странах с дорогами при аналогичном качестве покрытия.