Эксперт: возможные санкции США не окажут заметного влияния на кредитоспособность банков РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Возможные санкции Соединенных Штатов не повлияют заметным образом на кредитоспособность российских банков. Такое мнение высказал ТАСС старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.

"Санкции, вероятно, будут касаться как ограничений операций самих банков (осложняющего их работу на зарубежных рынках), так и штрафов в адрес их контрагентов, которые по цепочке могут затрагивать достаточно широкий круг компаний. Я не думаю, что это приведет к существенному влиянию на кредитоспособность российских банков: они достаточно давно работают в режиме санкций и пока справляются с их давлением", - отметил он. По данным АКРА, внешнеэкономические операции не составляют существенной доли их бизнеса.

По мнению эксперта, более рискованной может быть ситуация, при которой ограничения на работу с банками РФ будут касаться российских нефинансовых компаний. "Однако это сильнее повлияет на такие компании, чем на банки", - подчеркнул Пивень, уточнив, что санкции также не окажут негативного влияния на кредитные рейтинги банков по национальной шкале.

Сенаторы-демократы не прошлой неделе предложили ввести санкции против руководства России, суверенного долга РФ и ряда российских кредитных организаций в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Санкции, в частности, предлагается ввести против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ, МКБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Промсвязьбанка, Совкомбанка, Транскапиталбанка.

17 января немецкое издание "Хандельсблат" со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что власти США и ЕС якобы больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Вместе с тем указывалось, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку санкций против крупных российских банков.