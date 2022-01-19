В 2021 году в Приамурье количество самозанятых увеличилось в 1,5 раза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Прирост самозанятых в Амурской области в 2021 году составил 8 тыс. человек. Всего в регионе зарегистрировано 12 тыс. человек, развивающих свою предпринимательскую деятельность в этом статусе, сообщила в среду пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области Бориса Белобородова.

"В Амурской области к началу 2022 года число самозанятых увеличилось до 12 тыс. человек, за год прирост составил больше 8 тыс. [человек]. Это говорит о том, что микробизнес выходит из тени и начинает приносить доходы в бюджет", - привели в пресс-службе слова Белобородова.

Он отметил, что преимуществом такого режима является то, что самозанятые не платят НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы. Кроме того, отсутствует отчетность.

"Кондитеры, мастера по маникюру, репетиторы предпочли не рисковать в ожидании крупных штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. При этом ощутимого перетока из числа индивидуальных предпринимателей, которых в Амурской области 16,8 тыс., нет. Это говорит о том, что формируется отдельная категория, которая уже стала оказывать экономическое и общественное влияние", - отметил Белобородов.

Для самозанятых правительством Амурской области предусмотрены меры поддержки, в том числе консультации по налогам, предоставление выбора системы налогообложения и возможности арендовать по льготным ставкам муниципальное имущество, пользоваться ресурсами муниципального учебного центра в Благовещенске.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, затем - в 23 регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С 1 июля 2020 года все регионы РФ могут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых.