Темпы экономического роста Хайнаня в 2021 году составили 11,2%

ХАЙКОУ /Китай/, 19 января. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) Хайнаня в 2021 году увеличился на 11,2%, составив 647,52 млрд юаней ($101,77 млрд). Об этом сообщило в среду статистическое управление провинции.

Таким образом, динамика экономического развития самого южного региона Китая оказалась выше темпов роста ВВП страны (8,1%) за указанный период. Как уточняется в распространенном докладе, показатель сельского хозяйства Хайнаня составил 3,9%, промышленности - ровно 6%. Существенный прогресс (15,3%) продемонстрировала сфера услуг, на которую приходится примерно 61% от ВРП острова.

Согласно распространенным данным, за последние 12 месяцев провинция произвела 5,88 млн тонн овощей (повышение на 2,8%) и 5,25 млн тонн фруктов (рост на 6%). Особенно заметное повышение урожайности было у аграрных хозяйств, выращивающих грейпфруты (увеличение на 33,2%), питайю, также известную как драконий фрукт (23,2%), и арбузы (14,1%). Поголовье свиней, как отмечается, выросло на 24,9%.

Из опубликованный статистики следует, что в 2021 году Хайнань резко увеличил добычу природного газа (рост на 675,8%), а также нефти (22,2%), производство цемента (20%) и полэтилентерефталата (20,8%), широко применяемого в современной промышленности. Провинция также повысила выработку электроэнергии (на 11%).

По оценке правительственных специалистов, сфера услуг в минувшем году обеспечила 82,5% экономического роста Хайнаня. За последние 12 месяцев добавленная стоимость оптовой и розничной торговли острова увеличилась на 35,6%, транспорта и логистики - на 29,7%, ресторанного и гостиничного бизнеса - на 10,8%.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь провинцию в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.