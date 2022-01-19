Авиасалон Singapore Airshow-2022 откроется 15 февраля

СИНГАПУР, 19 января. /ТАСС/. Один из крупнейших в Азии авиасалонов Singapore Airshow откроется 15 февраля, участие подтвердили более 300 предприятий и компаний из десятков стран, в том числе из России. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в оргкомитете мероприятия.

Несмотря на очередную вспышку коронавирусной инфекции, вызванную распространением штамма "омикрон", "салон пройдет с 15 по 18 февраля, однако зрители <...> допущены не будут", рассказали организаторы. "Допуск на мероприятия будет разрешен только официальным гостям Singapore Airshow, участникам выставочных павильонов и по предварительной записи, лица моложе 18 лет не будут допускаться", - уточнили в оргкомитете. Кроме того, "для посещения авиасалона необходимо быть полностью вакцинированным препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения, а также ежедневно делать экспресс-тесты на коронавирус", - подчеркнули в оргкомитете.

Как ожидается, участие в салоне примут представители России, Австралии, Великобритании, Германии, Израиля, США, Японии и ряда других стран.

Singapore Airshow проводится раз в два года. В прошлый раз, несмотря на начало пандемии коронавируса, власти не отменили проведение салона, однако его посетили лишь около 20 тыс. человек, при этом в 2018 году - примерно 70 тыс. человек.