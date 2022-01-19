Исследование: рентабельность крупного и среднего бизнеса РФ достигла максимума за 13 лет

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Рентабельность крупного и среднего бизнеса в России дошла до максимума за 13 лет. Об этом сообщается в результатах исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"На волне постпандемийного восстановления экономики рентабельность российских крупных и средних предприятий, или соотношение полученной прибыли и стоимости активов, по итогам января-сентября 2021 года достигла 6,44%. Это максимальный показатель за последние 13 лет - рентабельность активов бизнеса была выше лишь перед кризисом 2008 года", - говорится в исследовании.

Наибольшую прибыль относительно размера своих активов получил бизнес в Белгородской области (42%), Карелии (32,1%), Мурманской области (28,1%), Вологодской области (26%), Новгородской области (21,1%), Курской области (19,8%), Липецкой области (19,7%), Астраханской области (18,7%), Еврейской автономной области (18,2%) и Владимирской области (15,5%).

Минимальную рентабельность либо даже убытки показали предприятия в Ингушетии (-13%), Кабардино-Балкарии (-5,7%), Северной Осетии (-4,6%), Дагестане (-4%), Чечне (-1,3%), Архангельской области (-0,4%), Карачаево-Черкесии (1,5%), Ульяновской области (1,6%), Ненецком автономном округе (1,7%) и Севастополе (2,1%).

"Пандемийные" прибыли

В конце 2020 года экономика и деловая активность начали восстанавливаться после трудного для бизнеса периода карантинных ограничений. На протяжении 2021 года финансовые показатели предприятий стремительно росли. В результате рентабельность активов крупного и среднего бизнеса (отношение прибыли к стоимости активов, то есть совокупного имущества, включая нематериальные активы) за январь-сентябрь 2021 года составила 6,44% против 2,7% в аналогичном прошлогоднем периоде. Таким образом, за год показатель вырос в 2,4 раза и в результате достиг максимального значения за 13 лет - рентабельность российского бизнеса за рассматриваемый период января-сентября была больше лишь в 2008 году, то есть перед тем, как в IV квартале того года Россию захлестнул глобальный экономический кризис.

Прибыльные отрасли

На фоне происходящего в мире сырьевого ралли наибольшую рентабельность продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых: сырьевые предприятия в январе-сентябре 2021 года получили прибыль в размере 13,1% от своих активов. Это ключевой для российской экономики сектор, финансовые результаты которого тянут за собой средний показатель по всем прочим отраслям.

На втором и третьем местах по уровню рентабельности оказались сфера здравоохранения и социальных услуг (9,3%; без учета государственных медицинских учреждений), а также административная деятельность (8,6%; сюда относится аренда оборудования, обслуживание зданий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий, деятельность кол-центров, дезинфекция и прочие вспомогательные услуги для бизнеса). Они занимают незначительную долю в экономике по сравнению с реальным сектором, при этом обладают более низкой капиталоемкостью в отличие от тяжелой индустрии, то есть требуют меньших вложений.

Четвертое место по рентабельности занимает обрабатывающая промышленность (8,2%), крупнейшая по абсолютному размеру прибыли макроотрасль, львиная доля которой завязана на сырье. Далее следуют оптовая и розничная торговля (рентабельность 7,5%) и сельское хозяйство (7,4%).

Самые низкие прибыли относительно стоимости активов получил бизнес в сфере недвижимости (покупка, продажа, аренда, управление), где рентабельность составила лишь 0,7%, а также строительная отрасль (1,2%), образование (1,7%), гостиничный бизнес и рестораны (2,5%), сфера профессиональной, научной и технической деятельности (сюда относят юристов, аналитиков, инженеров и других квалифицированных специалистов; рентабельность 2,6%).

Регионы отличившиеся и отстающие

Самая высокая рентабельность активов бизнеса в январе-сентябре 2021 года отмечалась в Белгородской области (42%; основной вклад внесла добыча полезных ископаемых), Карелии (32,1%; в отраслевом разрезе общий показатель рентабельности вновь вытянула вверх добывающая отрасль), Мурманской области (28,1%; здесь по рентабельности лидирует обрабатывающая промышленность, в частности металлургия, и также добыча полезных ископаемых), Вологодской области (26%; лучшие показатели демонстрируют обрабатывающие производства, в частности металлургия), Новгородской области (21,1%; локомотивом вновь выступает обрабатывающая отрасль, в том числе металлургия и химическая промышленность, а также транспортировка и хранение).

Также в десятку лидеров вошли Курская область (рентабельность 19,8%), Липецкая область (19,7%), Астраханская область (18,7%), Еврейская автономная область (18,2%) и Владимирская область (15,5%). В большинстве перечисленных регионов прибыльность бизнеса выросла по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в два и более раза.

Регионы с максимальной рентабельностью бизнеса в январе-сентябре 2021 году. Примерно в 40 регионах рентабельность бизнеса была ниже, чем в среднем по стране. А в шести субъектах бизнес так и вовсе получил убытки - это Ингушетия (рентабельность местных предприятий за 9 месяцев 2021 года составила -13%), Кабардино-Балкария (-5,7%), Северная Осетия (-4,6%), Дагестан (-4%), Чечня (-1,3%), Архангельская область (-0,4%). В Ингушетии весомый убыток пришелся на отрасль добычи полезных ископаемых, кроме того, во всех кавказских регионах глубоко убыточной является сфера ЖКХ. В Архангельской области основной убыток сгенерировала добывающая отрасль.

В десятку регионов с худшими показателями рентабельности также вошли Карачаево-Черкесия (1,5%), Ульяновская область (1,6%), Ненецкий автономный округ (1,7%) и Севастополь (2,1%). Во всех 10 названных регионах отрицательный либо слабый результат в целом продемонстрировала промышленность.

"Прибыльность бизнеса растет по мере преодоления последствий коронавирусного кризиса, восстановления глобального спроса и налаживания цепочек поставок. Однако основные прибыли аккумулируют, прежде всего, сырьевые экспортно ориентированные предприятия, что стимулирует дальнейший приток инвестиций именно в этот сектор, в ущерб высокотехнологичным производствам. Это провоцирует дальнейшее сохранение сырьевой ориентации экономики и ставит ее в зависимость от колебаний ценовой конъюнктуры на товарных рынках. Ситуативно из-за пандемии приток денег ощутила сфера здравоохранения, также выиграла административная деятельность, поскольку компаниям было важно обеспечить стабильную работу в новых непростых реалиях", - обращает внимание президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.