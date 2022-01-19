В Казахстане приняли протокол о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана ратифицировал в среду протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части формирования общего электроэнергетического рынка (ОЭР) объединения. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Протокол был подписан в Нур-Султане 29 мая 2019 года. Его целью является создание ОЭР ЕАЭС путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России при соблюдении баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии, а также других субъектов ОЭР.

"Формирование общего электроэнергетического рынка будет проводиться поэтапно путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России с учетом приоритетного обеспечения электрической энергией внутренних потребителей государств-членов. Таким образом, будут созданы условия для сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов", - отмечается в заключении комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.

После одобрения Мажилисом законопроект о ратификации протокола поступит на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату парламента.