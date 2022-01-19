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Пандемия COVID-19

Эксперты: новые механизмы для обсуждения госинициатив с бизнесом нужно создать в 2022 году

В 2021 году на фоне пандемии коронавируса власти предложили малым и средним предпринимателям федеральные и региональные меры поддержки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новые механизмы для коммуникации государства и бизнеса, в том числе по антиковидным мероприятиям, которые будут сопровождаться прямыми мерами поддержки, нужно создать в 2022 году. Такие пожелания выразили российские предприниматели, опрошенные ТАСС.

В 2021 году на фоне пандемии коронавируса власти предложили малым и средним предпринимателям (МСП) федеральные и региональные меры поддержки. Самые значительные из них - выдача грантов в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого занятого работника и вновь запущенная программа льготного кредитования ФОТ 3.0.

Поддержка предпринимателей обсуждалась в том числе на площадке правительства с участием бизнес-сообщества. Несмотря на это, предприниматели и эксперты хотели бы в 2022 году увидеть меры, связанные с налогами и арендной платой, а также новые форматы коммуникации с властями.

Слышать друг друга

Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов считает, что в 2022 году формат текущих каналов общения должен поменяться.

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"Нужно обсуждение с отраслевыми экспертами, необходимы отраслевые экспертные советы. Именно отраслевые - сейчас существуют экспертные советы, но они, как правило, не отраслевые, они собраны по неким иным принципам. [Необходимо обсуждение] на площадке ФОИВа (федерального органа исполнительной власти, - прим. ТАСС), на площадке министерства, которое разрабатывает [документ]. До того момента, когда какая-то "нормативка" не вошла в силу, [необходимо], чтобы она обсуждалась, и не важно на каком уровне - это департамент мэрии или Минэкономразвития", - полагает он.

Количество дискуссионных площадок для бизнеса и власти в последнее время сократилось, говорит президент "Опоры России" Александр Калинин. "Раньше это были какие-то форумы с участием руководителей министерств. В последние два года из-за ковидной повестки дискуссионных площадок стало гораздо меньше. То есть, в основном, допустим, идет обсуждение нацпроектов. И причем не их конструкции, а мониторинга их исполнения", - сказал он.

Калинин считает, что дискуссионных площадок, где вырабатываются "не технические, а концептуальные" решения, должно быть больше. Также нужно больше говорить о драйверах роста российской экономики, отметил он. "Экономический рост у нас прошел восстановительный [этап]. А что дальше будет драйвером роста, если мы хотим расти выше, чем в среднем в мире? В малом бизнесе мы не видим качественных сдвигов. То есть, мы сохранили бизнес, спасибо совместным действиям, правительству, за счет чего [расти] дальше?" - подчеркнул он.

Ограничить, но поддержать

В своих пожеланиях на 2022 год опрошенные ТАСС эксперты также затронули тему борьбы с новым коронавирусом. По мнению председателя Новгородского регионального отделения "Деловой России", директора Новгородского фонда развития креативной экономики Юрия Весельева, за последние два года бизнес смог приспособиться к условиям пандемии, но сейчас важно "создавать условия для дальнейшего социально-экономического развития".

"Ограничения экономической деятельности, безусловно, вынужденные, но они не должны становиться причиной ухода предпринимателей с рынка. И этому государство может помочь как с точки зрения компенсаций или списания части обязательных платежей в бюджет для отдельных категорий пострадавших компаний, так и создавая условия для развития субъектов экономической деятельности в тех направлениях, которые не подлежат таким ограничениям", - сказал он.

С ним согласна генеральный директор рыбной фермы Shevchenko&fish (Чеховский район Московской области) Янина Шевченко. "[Необходимо] субсидировать фермеров в такие периоды, как пандемия, по недополученной прибыли без бюрократических проволочек, в упрощенном порядке. Со стороны ресурсных предприятий (энергетика) - делать скидку за потребление в этот кризисный для фермера период. Но и, конечно, ввести рассрочки, льготы по уплате налогов и взносов в фонды. Нужно поддерживать созидательные предприятия, больше обращать на них внимание", - подчеркнула она.

Владелец бренда Anna Slavutina Анна Славутина считает, что пандемия выявила и обострила незащищенность предпринимателей. По ее мнению, оплату собственникам коммерческой недвижимости стоит отрегулировать законодательно, к примеру, включив "регулирование уплаты аренды до 50% от стоимости договора на время локдауна".

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