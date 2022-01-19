В Москве на территории бывшей промзоны "Медведково" построят спортивный комплекс

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти Москвы планируют реорганизовать два участка бывшей промзоны "Медведково" на северо-востоке города. Там планируют построить спортивный комплекс и культурно-досуговый центр, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Опубликованы проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промышленной зоны "Медведково" на северо-востоке Москвы. Инвестиции в реализацию проектов превысят 40 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, площадь территории, подлежащей комплексному развитию, превышает 20 га. Участки находятся неподалеку от Медведковского лесопарка и МКАД, а с северо-восточной стороны они ограничены Полярным проездом.

"Сейчас на них расположены склады, офисы и автосервисы, а после реорганизации здесь появятся спортивные и досуговые объекты, более 10 тыс. новых рабочих мест и удобная инфраструктура. Вложения в реорганизацию превысят 40 млрд рублей, а поступления в бюджет составят 5,5 млрд рублей в год", - сказал он.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне в районе Северное Медведково инвесторы возведут почти 400 тыс. кв. метров недвижимости.

"Оба участка займут постройки общественного и делового назначения. Уже известно, что на втором участке возведут спортивный комплекс площадью 15 тыс. кв. м. Кроме того, на территории промзоны появятся гостиница и культурно-досуговый центр площадью 26 и 12 тыс. кв. м, соответственно, а также храм", - сказал он.