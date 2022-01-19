"А-Проперти" продает Zhejiang Energy 10% в ЯТЭКа и "Глобалтэк" за €500 млн

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна и Zhejiang Energy International Limited (дочернее предприятие китайской Zhejiang Energy Group, 100% государственной компании в провинции Чжэцзян) подписали индикативные условия сделки по продаже 10%-ных долей в компаниях Якутского газового проекта - ПАО "ЯТЭК" (Якутская топливно-энергетическая компания) и ООО "Глобалтэк". Общая стоимость сделки может составить €500 млн, сообщается на сайте ЯТЭК.

"А-Проперти", по предварительным условиям сделки, займется комплексным управлением проекта, включая проектирование, строительство и операционное управление. Китайская сторона будет обеспечивать поставки СПГ на рынок Китая в рамках offtake-контракта.

"Страны АТР являются целевым направлением сбыта для компании в рамках нашей долгосрочной стратегии. Китайский газовый рынок - один из наиболее перспективных и быстроразвивающихся. Следуя климатической повестке дня, наш СПГ станет одним из самых экологичных в индустрии, что укладывается в стратегию Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году", - приводятся в сообщении слова Авдоляна.

По данным сайта, Якутский газовый проект на текущем этапе реализации получил оценку в €5 млрд. Сделку планируется закрыть в октябре 2022 года.

ЯТЭК занимается разведкой и добычей природного газа, газового конденсата и сжиженного углеводородного газа на месторождениях и лицензионных участках недр в Республике Саха (Якутия). ЯТЭК входит в группу "А-Проперти" Альберта Авдоляна, являющегося одним из основателей телекоммуникационного оператора Yota.

По состоянию на 1 января 2021 года балансовые запасы ПАО "ЯТЭК" составляют 390,4 млрд куб. м природного газа и 17 млн тонн газового конденсата. Ежегодная добыча - 1,7 млрд куб. м газа и более 121 тыс. тонн нестабильного газового конденсата. Как сообщается на сайте компании, в третьем квартале 2022 года ожидается прирост запасов до 567 млрд куб. м. Потенциал ресурсной базы к 2025 году вырастет до 1 трлн куб. м.