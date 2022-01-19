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Пандемия COVID-19

Индекс Nikkei упал на 2,8% на фоне стремительного распространения коронавируса в Японии

Он уменьшился до отметки в 27 467,23

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei по итогам торгов среды снизился на 2,8% на фоне информации о стремительных темпах распространения нового коронавируса в Японии.

Так, индекс Nikkei по сравнению с уровнем 18 января уменьшился до отметки в 27 467,23. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 2,97%, до 1919,72 пункта. Между тем курс доллара по отношению к иене укрепился на 0,54% и вышел на отметку в 114,23 - 114,25 иены за доллар, что выгодно крупным японским корпорациям, которые ориентируются на внешние рынки.

По данным агентства Kyodo, произошедшее вызвано опасениями инвесторов по поводу ситуации с распространением инфекции в Японии, где во вторник был обновлен антирекорд показателя выявленных за сутки случаев заражения. Дальнейшее ухудшение ситуации может повлиять на цепочки поставок и, как следствие, состояние японской экономики, подчеркивает агентство.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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