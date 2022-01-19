Индекс Nikkei упал на 2,8% на фоне стремительного распространения коронавируса в Японии

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei по итогам торгов среды снизился на 2,8% на фоне информации о стремительных темпах распространения нового коронавируса в Японии.

Так, индекс Nikkei по сравнению с уровнем 18 января уменьшился до отметки в 27 467,23. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 2,97%, до 1919,72 пункта. Между тем курс доллара по отношению к иене укрепился на 0,54% и вышел на отметку в 114,23 - 114,25 иены за доллар, что выгодно крупным японским корпорациям, которые ориентируются на внешние рынки.

По данным агентства Kyodo, произошедшее вызвано опасениями инвесторов по поводу ситуации с распространением инфекции в Японии, где во вторник был обновлен антирекорд показателя выявленных за сутки случаев заражения. Дальнейшее ухудшение ситуации может повлиять на цепочки поставок и, как следствие, состояние японской экономики, подчеркивает агентство.