"Сириус" готов принять инвестиционный форум, как только улучшится ситуация с коронавирусом

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщил, что правительство РФ решило перенести РИФ с февраля на более поздний срок.

"Российский инвестиционный форум - это принципиально важная площадка для обсуждения развития национальных проектов в разных регионах страны. Мы готовы принять его в более поздние сроки, как только улучшится эпидемиологическая обстановка", - сказал собеседник агентства.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что решение с учетом текущей ситуации с коронавирусом понятно и обосновано, а также выразил надежду, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России в ближайшее время позволит вернуться к обсуждению проведения Российского инвестиционного форума.

"В этом году и Краснодарский край, и коллеги из других регионов, насколько мне известно, очень серьезно вели подготовку к нему (к форуму) - в части переговоров с инвесторами, проработки соглашений, формирования пула проектов", - отметил заместитель главы региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации губернатора Краснодарского края, перенос форума никак не повлияет на инвестиционную деятельность Кубани.

О форуме

Российский инвестиционный форум (РИФ) проходит традиционно в первом квартале года в Сочи. В 2020 и 2021 годах он не проводился из-за пандемии коронавируса. В декабре сообщалось, что РИФ состоится 17-19 февраля 2022 года на федеральной территории "Сириус". Ключевой темой было заявлено "Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы".